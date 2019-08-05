تراند اليوم : صور جريئة لزوجة عمرو دياب مع ابنها في إسبانيا تثير موجة جدل...



نشرت زينة عاشور، زوجة الفنان المصري عمرو دياب، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" جمعتها بابنها عبدالله عمرو دياب، أثارت موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت عاشور في تعليقها على الصور، التي التقطت في مدينة إبيزة الإسبانية: "بعشقه".

يُذكر أن زينة عاشور تقضي الإجازة الصيفية في إبيزا الإسبانية برفقة ابنها عبدالله وابنتها كنزي وجنا.

ونالت زينة هجوم من قبل بعض النشطاء بسبب جراة الصور مع ابنها بشكل اعتبروه غير لائق، وتسائل البعض عن سبب نشرها مثل هذه الصور الجريئة مع ابنها.









