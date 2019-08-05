شاهد: الفنان العراقي الشهير سيف نبيل يوضح حقيقة تعرضه لحادث مأسوي

نفى مصدر مطلع مقرب من المطرب العراقي الفنان سيف نبيل، اليوم الأحد، الأنباء المتواردة بشأن تعرضه لحادث مروري في العاصمة المصرية القاهرة، فيما أوضح سبب نشر الصور الحالية للفنان في وضع يبدو فيه كأنه تعرض لحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق على نطاق واسع، صورًا للفنان سيف نبيل، تظهر فيها الدماء على وجهه وقميصه، داخل سيارة، فيما قالوا إنه تعرض لحادث مروري.

وقال المصدر إن ”الفنان سيف نبيل لم يتعرض لحادث مروري كما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو بصحة جيدة، وهو يستعد لعمل فني مقبل، لكنه فضل عدم الرد على تلك الشائعات وأخبر أصدقاءه المقربين بعدم الرد عليها لأسباب أعتقد أنها دعائية“.

وأضاف، ”لا نعرف بالتحديد من فبرك تلك الصور، ونشرها على مواقع التواصل، لكن نعتقد أن أحد المقربين من الفنان هو من نشرها بالتنسيق مع الدائرة المقربة من سيف نبيل، كنوع من لفت الأنظار، والتشويق، وإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي حالة تحدث عند الفنانين لغايات ترويجية“.

ولفت إلى أنه ”لو تعرض الفنان بالفعل لحادث فإن ذلك سينتشر بسرعة، ويُمنح الصبغة الرسمية، لا الدعائية، أو التستر كما هو حاصل حاليًا، خاصة أنه فنان معروف على مستوى الوطن العربي، ولديه متابعون بالملايين على وسائل التواصل والشبكات الاجتماعية“.

وتظهر بين الحين والآخر مثل تلك الشائعات في العراق، وأحيانًا يقوم بها فنانون لجذب الانتباه أو الدعاية، مع تعمد عدم الرد على الرسائل أو الظهور للتوضيح للرأي العام.

وكان سيف نبيل قد نشر آخر صورة له عبر حسابه على ”سناب شات“ وهو يرتدي نفس الملابس التي ظهر فيها في الصور وهو ملطخ بالدماء، ولم ينشر بعد انتشار خبر تعرضه لحادث سير أي شيء على حسابه.