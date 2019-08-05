مدحت صالح يشارك في مهرجان القلعة

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ28.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء 28 أغسطس، على مسرح قلعة صلاح الدين،وتبلغ تذكرة دخول الحفل 20 جنيها.
يشمل المهرجان في هذه الدورة مجموعة موسيقية وغنائية مميزة أبرزهم حضور الموسيقار عمر خيرت لأول مرة للمهرجان، بالإضافةإلى مجموعة من أبرز مطربي مصر والوطن العربي أبرزهم "علي الحجار، مدحت صالح، مجد القاسم، محمد عدوية، هاني شاكر، غالية بن علي"، بجانب مجموعة من الفرق الموسيقية "فرقة رضا للفنون الشعبية، أوركسترا النور والأمل، فرقة إيقاعات غينيا، بغدادي بيج باند".
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