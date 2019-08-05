شاهد.. طارق لطفي ينعى ضحايا حادث انفجار معهد الأورام

نعى الفنان طارق لطفي، ضحايا حادث انفجار معهد الأورام بالمنيل، الذي وقع مساء يوم الأحد، وتقدم بخالص التعازي لأسرهم، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

فكتب لطفي عبر حسابه: "خالص

عزائي وحزني على ضحايا انفجار معهد الأورام ربنا يرحمهم ويصبر أهلهم.. ويشفي المصابين ويحفظ مصر من كل شر اللهم آمين"، وقد أسفر الانفجار عن وفاة 19 شخصًا، وإصابة 30 آخرون تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات .جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت أحوال المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتحدثت مع أهالي مصابي انفجار المنيل لطمأنتهم، وقدمت التعازي لأسر المتوفين، كما وجهت فريقًا من الطب النفسي لتقديم الدعم النفسي لهم.