السبت..مسار إجباري يلتقي جمهوره السكندري

يستعد الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" لإحياء حفل غنائي في مكتبة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ17.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبتالموافق10 أغسطس، على المسرح المكشوف بالمكتبة، ويبدأ الحفل في الساعة ال 8 والنصف مساءً، على أن يكون سعر التذكرة الموحد بقيمة 150 جنيها "وقوف".
يذكر أن فعاليات المهرجان يبدأ يوم الخميس الموافق28 يوليو على أن تتنتهي فعالياته في 31 من أغسطس، يضم فعاليات موسيقية متنوعة وحلقات شعرية وتعليمية عن الموسيقى والكتابة الغنائية، وتتم فعالياته في مكتبة الإسكندرية.
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