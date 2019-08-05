بالفيديو..فريق واما يطرح أحدث أغانيه "الصيف ابتدى"

طرحت شركة نجوم ريكوردز أغنية "الصيف ابتدى"أحدث أغاني الفريق الغنائي الشهير "واما" من ألبومهم الصيفي الجديد الذي يحمل نفس اسم الأغنية، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:هاني رجب، ألحان:مديح محسن، توزيع:أمين نبيل، وحملت الأغنية طابع صيفي مبهج من حيث الكلمات واللحت والتوزيع الموسيقي. من حيث الكلمات واللحت والتوزيع الموسيقي. يذكر أن واما قدر طرح مؤخراً أغنية "شمس بحر" التي اقتبرت من نصف مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:خالد عز، توزيع:نادر حمدي.

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