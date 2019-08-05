اقتربت أغنية "حكاية حبنا" من النصف مليون مشاهدة، وذلك بعد 4 أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: رامي صبري، توزيع: طارق توكل.
وسجلت الأغنية الأعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم الجديد لرامي "فارق معاك" الذي طرحه يوم الخميس الماضي عبر "يوتيوب"، التي تضمن 12 أغنية "صعبان عليا، أنا بعترفلك،فارق معاك، وبقابل ناس، هو في كده، وعجبي، بتهتمي".
تعاون رامي في الألبوم مع كبار الشعراء أبرزهم:"أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي"، ومن الملحنين:"عزيز الشافعي، مديح، شادي حسن"، ومن الموزعين "طارق توكل، تميم".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أغنية "حكاية حبنا" الأعلى مشاهدة في ألبوم "فارق معاك" لرامي صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.