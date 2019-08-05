الشاعر أسامة مصطفى يكشف كلمات أغنية "باب موارب" لمصطفى قمر

شوّق الشاعر أسامة مصطفى، متابعي الفنان مصطفى قمر بكتابته لجزء من كلمات أغنيته الجديدة "باب موارب"، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التي تتضمن ألبومه الصيفي الجديد "ضحكت ليا".

كشف أسامة جزءا من الأغنية التي تتضمن ألبوم "ضحكت ليا"

قائلاً: " خلي بينا باب موارب

طرف خيط ما تسيبوش ....حتى لو كان كلمه حلوة شايلها ليا في ذكرياتك

اثبتت بعض التجارب...ياما ناس ما اتعوضوش

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حتة من روحك بتمشي لم يمشوا من حياتك".

قد أعلن أسامة مؤخراً عن مشاركته بأغنيتين في ألبوم "ضحكت ليا" المتوقع طرحه خلال الفترة الصيفية المقبلة، بالإضافة إلى مشاركاته السابقة مع الهضبة عمرو دياب في أغنيتي"على حبك"، التي طرحت في ألبوم أحلى وأحلى عام 2016، "معدي الناس"، من ألبوم معدي الناس عام 2017، إضافة إلى أعماله مع الفنانة اللبنانية إليسا، في أغنيتي "متلك مافي، قلب وروح".