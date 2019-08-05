سوزان سكاف حلقت شعرها بالكامل بسبب هذا الدور.. وتتمنى تجسيد شخصية نوال السعدوي

ميرنا وليد - بيروت - ممثلة ناضجة وجريئة ومغامرة وصاحبة شكل خاص جداً، ورغم أن الفرصة الحقيقية لم تصلها بعد، لكنها إستطاعت بذكاء ترك بصمات مميزة في عالم التمثيل.

ولدت ​سوزان سكاف​ في دمشق عام 1978، وظهرت للمرة الأولى عام 1998 في مسلسل "​الكواسر​" مع المخرجة ​نجدة أنزور​، أثناء دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومنه بدأت بالمشاركة بالأعمال التلفزيونية.

أعمالها

شاركت سوزان سكاف في ما يقارب ستين عملاً درامياً، نذكر منها "ألو جميل ألو هنا" و"​حكايا المرايا​" عام 2001 و"صقر قريش" وبقعة ضوء" عام 2002 و"ربيع قرطبة" عام 2003 و"أبو زيد الهلالي" عام 2004 و"فنجان الدم" و"صدق وعده" و"قلوب صغيرة" و"على قيد الحياة" و"أصوات خافتة" عام 2009 و"وادي السايح" و"أنا القدس" و"الدبور" عام 2010 و"​يوميات مدير عام2​" عام 2011 و"​حائرات​" عام 2013 و"حمام شامي" عام 2014 و"أحمر" عام 2016 و"​قناديل العشاق​" عام 2017.

سينمائياً شاركت في فيلم "الإعتراف"، كما شاركت في فيلم "الأم" عام 2016، وهما من إخراج ​باسل الخطيب​.

الكواسر

كما ذكرنا فإن ظهورها الأول كان في مسلسل "الكواسر" العمل الذي حظي حينها بنسبة عالية من المشاهدة، وعن هذه المشاركة قالت: "تم ترشيحي من أستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكنت طالبة سنة أولى، بالفعل كانت هذه التجربة، من أصعب وأمتع التجارب التي مررت بها كوني كنت لأول مره أقف أمام كاميرا ومع مخرج كبير مثل نجدة أنزور وهذا الكم من الفنانين الكبار وحاولت بكل جهدي أداء دوري بشكل جيد".

حائرات

في عام 2013 حلقت سوزان سكاف شعرها بالكامل لأجل دور مريضة السرطان في مسلسل "حائرات"، عبر شخصية "إنعام" زوجة موظف متواضع ولم تُرزق بأولاد بسبب عقم زوجها، ولكنهما متصالحان مع الموضوع وتجمعهما حالة حب وألفة، وتصاب "إنعام" بمرض السرطان وتعاني وزوجها بسبب هذا المرض.

وقالت: "اتصلت بي الجهة المنتجة للعمل، وأخبروني عن الشخصية وسألوني إن كنت أقبل بقص شعري كاملاً، فقرأت النص وأحببت الشخصية وشعرت بأنها مغرية للممثل وفيها تحد ولن تكون واقعية ما لم أقم بحلق شعري... بدأت تصوير مشاهدي، وعندما علمت الشخصية بأن لديها مرضاً وبدأت بالعلاج، بدؤوا يفرغون لي شعري وبعدها حلقوه بشكل كامل، وحتى تلك اللحظة كنت مستعدّة، لكن عندما شعرت بأنني خسرت شعري كان الشعور في الواقع مؤلماً جداً وبكيت، ولكن في المقابل شعرت كم هي مهمة نعمة الصحة وكم يعاني مريض السرطان على المستوى النفسي والجسدي، والحمد لله بعدما انتهيت من تصوير مشاهدي بدأت أسمع عن العمل والشخصية أصداءً إيجابية وأتمنى أن يحقّق العمل النتيجة التي يستحقها".

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وأضافت: "لم أفكر بوضع شعر مستعار، ولكنني كي أتخلص من موضوع عدم وجود شعر رسمت حنة على رأسي".

إرتباط رسمي

خلال الشهر الأول من عام 2019، كشفت سوزان سكاف ​ لموقع "الفن" بشكل خاص وحصري أنها دخلت القفص الذهبي، برفقة شاب من خارج الوسط الفني.

وقالت: "تعرفت عليه مصادفة خلال جلسة ودية مع الأصدقاء، وأعجبنا ببعضنا البعض من النظرة الأولى، وقد لفتني أنه تقدم بخطبتي من دون مقدمات، مبدياً إعجابه بي بكل جرأة، فتعرفنا على بعضنا وتمت الخطبة بعد أسبوعين، ثم تزوجنا بعد شهر، وارتبطنا بشكل رسمي لكن من دون حفل".

بصمة تاريخية

في أحد لقاءاتها ذكرت سوزان سكاف عدة أسماء تركت بصمة في التاريخ، فقالت: "أعتقد أن الفنانة سعاد حسني تركت بصمة مهمة فنياً ولن تتكرر، وأنا معجبة جداً بفن نجم البوب ​مايكل جاكسون​ الذي استطاع أن يرسم لنفسه اسماً مهماً من خلال الموسيقى التي ألفها ونمط الرقص، الذي كان يقدمه حتى لقب بملك البوب، وأعتقد أن الكاتب ​باولو كويلو​ ترك بصمة داخل الروح الإنسانية من خلال كتاباته المتميزة".

معلومات قد لا تعرفونها عن سوزان سكاف

كانت متزوجة من المخرج ​زهير قنوع​، لكنهما إنفصلا.

الممثلات المفضلات في مراهقتها هن ​سامر سامي​ و​صابرين​ و​ميريل ستريب​.

تتمنى تجسيد شخصية الكاتبة ​نوال السعداوي​.