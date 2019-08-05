خاص بالصور- عامر زيان يشعل اجواء "ويبقى الجبل"خاص بالفيديو- ألين لحود تتحدث عن الدخلاء على الفن وهذا...

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان ​عامر زيان​ حفلا كبيرا في منطقة رشميا حيث أقامت رابطة الشبيبة الرشماوية مهرجاناً فنياً على ارض ملاعبها تحت عنوان "ويبقى الجبل".

وحضر الحفل عدد كبير من رجال السياسة والبلديات وبعض الاعلاميين الذين حضروا لدعم المهرجان والاحتفال على صوت عامر زيان الذي بدوره قدم اغنيات عديدة بينها الخاصة مثل السنة سنتي وعم اسس حالي وابن معلّم واغنيات غير خاصة مركزا على اللبنانية التراثية التي يعشقها الشعب اللبناني.

ويتحضر عامر حاليا للالبوم الجديد الذي يتعاون به مع عدد من الكتاب والملحنين مثل جوزيف جحا ومروان خوري وغيرهما ، كما يتابع حفلاته الغنائية بالصيف الحافل وبالايام المقبلة سيشارك في حفلات ستارز اون بورد.