خاص بالفيديو- ألين لحود تتحدث عن الدخلاء على الفن وهذا ما كشفته عن طارق سويد

ميرنا وليد - بيروت - في لقاء خاص أجريناه معها مؤخراً، تحدثت الفنانة ​ألين لحود​ عن تجربتها في مسلسل ​بالقلب​، والذي إنتهت من تصويره، وهو من كتابة ​طارق سويد​ وإخراج ​جوليان معلوف​. وهذا ما قالته عن كاتب المسلسل، الممثل طارق سويد.

كما سألنا لحود عن إذا كانت ستعيد تقديم بعضاً من أغاني والدتها الفنانة الراحلة ​سلوى القطريب​، وهل تحضّر لأعمال جديدة في المسرح الغنائي؟.

وأشارت لحود في حديثها لموقعنا الى أن الدخلاء على الفن أصبح عددهم كبيراً، فهل قصدت أحداً معيناً؟

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