ميرنا وليد - بيروت - في لقاء خاص أجريناه معها مؤخراً، تحدثت الفنانة ألين لحود عن تجربتها في مسلسل بالقلب، والذي إنتهت من تصويره، وهو من كتابة طارق سويد وإخراج جوليان معلوف. وهذا ما قالته عن كاتب المسلسل، الممثل طارق سويد.
كما سألنا لحود عن إذا كانت ستعيد تقديم بعضاً من أغاني والدتها الفنانة الراحلة سلوى القطريب، وهل تحضّر لأعمال جديدة في المسرح الغنائي؟.
وأشارت لحود في حديثها لموقعنا الى أن الدخلاء على الفن أصبح عددهم كبيراً، فهل قصدت أحداً معيناً؟
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ألين لحود تتحدث عن الدخلاء على الفن وهذا ما كشفته عن طارق سويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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