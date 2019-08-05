خاص الفن- بطلة تيم حسن في الهيبة الجزء الرابع من هذه الجنسية

ميرنا وليد - بيروت - تكتم شديد على هوية الممثلة التي ستلعب دور البطولة بالجزء الرابع من مسلسل ​الهيبة​ في رمضان 2020 الى جانب ​تيم حسن​، وانتشرت بالايام الماضية الكثير من الاسماء مثل ستيفاني صليبا وسلافة معمار وغيرهما الا ان مصادر موقع الخليج 365 علمت ان اي من تلك الاسماء ليست مشاركة في الهيبة ، ولكن علمنا ان البطلة ستكون سورية في هذا الجزء.

وكان قد علم موقع "الفن" أن التعاون بين الممثل ومقدم البرامج عادل كرم وشركة الصباح في مسلسل الهيبة اصبح امرا واقعا وذلك من خلال الجزء الرابع من المسلسل.