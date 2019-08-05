خاص الفن- وائل كفوري ويارا يجتمعان بديو لبناني جديد

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كانت أعلنت ​الفنانة يارا​ منذ ايام قليلة انها تستعد لإصدار ديو لبناني جديد مع أحد الفنانين، علم موقع الخليج 365 من مصادر خاصة ان الديو سيجمعها بالفنان ​وائل كفوري​ .

واذا صحت المعلومات التي وصلتنا من قبل بعض المقربين من الفنانين، يكون هذا الديو الرسمي الاول الذي يجمعهما بعد ان اجتمعا سابقا في ديو "بعيوني" والذي حقق نجاحا لكنه كان مجرد تسريب للاغنية.

على صعيد آخر كانت قد احتفلت يارا بوصول قناتها على اليوتيوب إلى المليون متابع، وبالتالي بات إسمها بين الفنانين الذين تلقوا "الدروع الذهبية" على يوتيوب، وكان لموقع الفن لقاء خاص مع يارا في الحدث.

في البداية عبرت يارا عن شعورها بهذا النجاح، وردت عما إذا كانت تتقصد أن يكون مرورها خفيف الظل على صفحاتها على وسائل التواصل الإجتماعي، وإلى أي مدى هي حريصة على أن تكون أرقام المتابعة التي تحققها جميعها حقيقية، وعما إذا كانت تحب أن تستغل مواقع التواصل الإجتماعي للتعبير عن رأيها، أو لتوجيه وتلقي التهاني من خلال هذه المواقع.