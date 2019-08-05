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ميرنا وليد - بيروت - حلت الفنانة مي حريري ضيفة على برنامج " نجوم الفن "، الذي تعده وتقدمه رئيسة التحرير موقع "الفن"، الإعلامية هلا المر.
في هذا الجزء الثالث والأخير من المقابلة، قالت مي إن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ناجحة جدا، ويجب ان يتم الاهتمام بها لأنها من النجمات النادرات ولا يوجد مثل صوتها.
وقالت مي إن هناك صديقاً لها اسمه طوني دعمها كثيرا بأفكارها، وأضافت :"فالحوار مهم جدا في الحياة، وان يكون هناك شخص يثق بك ويشعرك بأهميتك".
لمعرفة كل ما قالته الفنانة مي حريري، تابعوا المقابلة بالفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- من هو طوني الذي دعم مي حريري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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