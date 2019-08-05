شاهدوا.. طليقة وائل كفوري تدافع عن حقوق المرأة!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 03:52 مساءً - شاركت أنجيلا بشارة، طليقة النجم وائل كفوري، في الحراك الذي أقامه التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني دفاعا عن حقوق المرأة والمطالبة بوقف الاجحاف الذي يمارس ضدها .
واللافت، أن أنجيلا بشارة كانت لجأت إلى الترويج لهذا الحراك عبر صفحتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعية علها ترفع الصوت عاليا ، فتخرج المرأة عن صمتها وتدافع عن أبسط حقوقها
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