ما سبب إنزعاج وغضب حلا شيحة بعد شراءها سيارة بثلاثة ملايين جنيه!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 03:52 مساءً - أصيبت الفنانة حلا شيحة بإنزعاج شديد بسبب تدخل الصحافة في حياتها الخاصة، إذ أكدت للمقربين منها شعورها بالمراقبة طوال الوقت.
وفوجئت حلا بإهتمام الصحافة بخبر شراءها سيارة جديدة يصل سعرها إلى ثلاثة ملايين جنيه، وهو أمر لم تكن تتوقعه، إذ تشعر بأنها لا تعيش حياتها بحرية.
وتعاني حلا من تدخل متابعيها أيضاً في تفاصيل حياتها الخاصة، الأمر الذي اضطرها لإحراج أكثر من شخص يتابعها على “إنستغرام”، حيث ترد على كل من يسأل عن سبب طلاقها وخلعها الحجاب قائلة: “خليك في حالك”.
يُذكر أن حلا خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “زلزال”، وتعاونت فيه مع النجم محمد رمضان وعادت به إلى التمثيل بعد غياب سنوات طويلة.
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