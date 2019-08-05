مدير أعمال هيفاء وهبي يفاجِئ جمهورها باستقالته

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: أعلن مدير أعمال الفنانة هيفا وهبي محمد وزيري إستقالته من إدارة أعمالها في تدوينة مطولة عبر "تويتر" جاء فيها: "هيفا حبيبتي انتي عارفة كويس إني دايما عايزلك أحسن حاجة وميهمنيش غير مصلحتك وطول الفترة اللي احنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص. وعارفة كمان إني عمري ما كنت مدير أعمال حد وبعمل كده معاكي عشان انتي أغلى حد عندي ومن غير أجر أو مقابل بس يكفيني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضيف واللي بيننا يخليني أجيبلك الدنيا تحت رجليكي".

وأكمل: "على أد ما أنا بحبك أكيد بحب أشوفك ناجحة ومرضاش بسببي جمهورك يهاجمك وأنا مش هقدر أغير موقفي ولا أي رأي أنا مؤمن بيه وأنا كمان مش هقدر على اللي بيتقالي وتقييمي على حاجة مش شغلتي أساسًا".

واختتم معلناً استقالته: "وأهلي اللي اتبهدلوا وكرامتي وإهاناتي اللي بشوفها، أنا بقولك رسميًا أنا مبقاش ليا أي علاقة بشغلك بس بقولك وبقولها لكل الناس إنك هتفضلي مسؤولة مني وهخاف عليكي".

Advertisements

يُذكر أن "الوزيري" تعرّض لهجوم من متابعي هيفا على خلفية موقفه العدائي ضد فرقة "مشروع ليلى" التي أٌلغي حفلها في مهرجانت بيبلوس مؤخراً. حيث أعلن عدم تقبله للمثليين. إلا أن وهبي تدخلت دفاعاً عن حريته بالرأي والتعبير مؤكدة على أن موقفه لا يلزمها والعكس صحيح. كما دافعت عنه بشدة عندما تعرّض الجمهور له باتهامه بأنه يعرقل أعمالها ويغيّبها عن المهرجانات. إلا أنه على ما يبدو لم يحتمل الهجوم عليه والكيل الكبير من الإهانات التي تعرض لها عقب الإعلان عن موقفه، فقرر إعلان استقالته.

من جهتها "وهبي" لم تُعلِق على استقالة مدير أعمالها حتى الساعة، بل اكتفت بنشر صورة تبدو وكأنها تُعبِّر عن حيرة وغضب حيث ظهرت فيها وهي تحاول إيعاد شعرها عن وجها بحالةٍ غير مستقرة.

يشار إلى أن "وزيري" عاد وحذف تدوينته واختفى عن "تويتر" ما اعتبره البعض تراجعاً عن الاستقالة، فيما رأى آخرون بأنه حذف التدوينة منعاً لإحراج هيفا بإعلانه أنه يعمل معها بدون أجر.