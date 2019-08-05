طفلة تُشعِل حفل نانسي عجرم في بنزرت

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلها في تونس ضمن مهرجان بنزرت، وفيما تنقلت بين عدة أعمال من أرشيفها وأغنياتها الحديثة كانت مفاجأة الحفل طفلة شاركتها بأداء أغنية "بدنا نولّع الجوّ" وسط أجواء من الفرح عمت بين الحضور.



فيما يلي صور من الحفل نشرتها عجرم من حفلها في تونس:



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يشار إلى أن محبيها تداولوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر تدشين تمثال من الشمع لها في ماليزيا. وتحدث مصممه مشيراً إلى أن نانسي عجرم، هي أول فنانة من الشرق الأوسط يتم تدشين تمثال لها هناك.