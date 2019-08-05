شكرا لقرائتكم خبر عن The Irishman..شاهد برومو فيلم الباتشينو وروبرت دي نيرو الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة نتفليكس مؤخراً الإعلان الدعائي الأول، للفيلم الذى ينتظره الملايين والذى يحمل اسم "الإيرلندي" أو The Irishman، وذلك تمهيداً لعرضه الأول في افتتاح مهرجان نيويورك السينمائي، ثم عرضه على شبكتها في 27 سبتمبر القادم.

أهمية الفيلم تأتي من اجتماع أهم نجمين فيه حيث يشارك فى البطولة كلاً من روبرت دي نيرو وآل باتشينو فى عمل يخرجه الأمريكي مارتن سكورسيزي الذي يعود بالأحداث إلى كتاب بعنوان "سمعت أنك تدهن المنازل" من تأليف تشارلز براندت يسرد فيه مذكرات زعيم المافيا ورجل العصابات الأمريكي فرانك شيران، الملقب بـ"الإيرلندي"، الذي تحول من أحد أبطال الحرب العالمية الثانية إلى قاتل مأجور، بعد تورطه في اختفاء زعيم العمال جيمي هوفا عام 1975، ومقتله عام 1982.