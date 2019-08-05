شكرا لقرائتكم خبر عن فى 11 يوم عرض .."الفيل الازرق 2" يسجل 40 مليوناً فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل فيلم "الفيل الازرق2" بطولة النجوم كريم عبد العزيز ونيللى كريم رقما قياسياً جديدا، حيث حقق 40 مليوناً فى غضون 11 يوم فقط، منذ إنطلاق عرضه يوم 25 يوليو الماضى، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، حيث حقق الفيلم 2,837,096 ليلة أمس الأحد، ويدخل الفيلم سباق عيد الاضحى محققاً نجاح جماهيرى كبير.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

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"الفيل الأزرق2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

يشار إلى أن "الفيل الازرق2" يعرض حاليا فى دور السينما بدولة الامارات والخليج والأردن تزامناً مع عرضه فى مصر .