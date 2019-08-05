شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز تحضران العرض المسرحى "المتفائل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانتان سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز، على حضور مسرحية "المتفائل" للنجم سامح حسين وسهر الصايغ، والتى يتم عرضها على خشبة المسرح القومى، وذلك يوم أمس الأحد وفورانتهاء العرض التقطوا الصور مع أبطال المسرحية.





مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسى فولتير، وإخراج إسلام إمام وهى بطولة الفنان سامح حسين ويشارك فى بطولتها أيضا سامى مغاورى، وسهر الصايغ، وأشرف عبد الغفور، وسوسن ربيع، ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، واستعراضات ضياء شفيق، وأغانى طارق على. Advertisements



يذكر أن "كانديد" هى رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسي فولتير كتبها عام 1759وتدور أحداثها حول شاب برئ عاش وترعرع في منزل خاله الذي أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذي قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله مما عزله عن العالم الخارجى وجعله يتوسم الخير فى الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية.





وتعد تلك الرواية من أشهر روايات الفيلسوف الفرنسي فولتير وتعكس نظرته حيث تتبني الرواية فكرة عدم التفاؤل بشكل مفرط والتى كانت نتيجة لسنوات الحرب التى عاشها فولتير، وزلزال لشبونة الذى حدث فى 1755.