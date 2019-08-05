“حرائق سيبيريا” وراء التوهج الغريب في سماء السعودية!

كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 02:55 مساءً - كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة في السعودية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن بعض مناطق المملكة والدول المجاورة شهدت خلال الساعات الماضية شروقًا وغروبًا غريبين للشمس، وذلك تزامنًا مع حدوث اندلاع للنيران في الدائرة القطبية الشمالية، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.
وكانت تقارير قد ذكرت أن النيران اشتعلت في أكثر من مليوني هيكتار في سيبيريا، لتصبح أحد أسوأ حرائق الشمال منذ عشرة آلاف عام، ما يرجح أنه السبب بتوهج شديد السطوع في السماء.
لكن من غير المؤكد أن تكون الحرائق سبب هذا السطوع، حيث يمكن أن يعتبر التوهج مجرد ظاهرة عابرة لسحب مرتفعة نادرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو، يظهر سطوعًا شديدًا في السماء، وتوهجًا أحمر اللون في مختلف مناطق المملكة.
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