كتب امير فتحي في الاثنين 5 أغسطس 2019 02:55 مساءً - كشف الفنان اللبناني عادل كرم عن انضمامه الى فريق عمل مسلسل “الهيبة” في موسمه الرابع والذي من المنتظر عرضه في رمضان 2020.
فقد كتب عادل كرم عبر حسابه على انستغرام قائلا: “بيشرّفني خبركن عن التوقيع مع عيلتي شركة صبّاح على الجزء الرابع من المسلسل العزيز على قلبي كتير “الهيبة” مع الممثلة الرائعة ديما قندلفت.”
وتابع عادل كرم: “متحمس كتير للقاء الجميع وخاصة الحبيب نجم الهيبة تيم حسن والتعاون التاني مع العبقري سامر البرقاوي والله يوفّق الجميع. بحبكن ❤️”.
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كانت هذه تفاصيل خبر عادل كرم يعلن مشاركته في “الهيبة 4” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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