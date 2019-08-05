عزاء والد المنتج حمادة إسماعيل بحضور عمرو دياب ودينا الشربيني ونجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء والد المنتج الفني حمادة إسماعيل، اللواء إسماعيل أمين، والذي أقيم بأحد مساجد القاهرة الجديدة، مساء الأحد 4 أغسطس.

وكان من بين الحضور الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، والفنانة إلهام شاهين وشقيقها الفنان أمير شاهين، والفنانة رشاد مهدي، والفنان محمد لطفي، والفنانة شذى حسون، والدكتور نصيف قزمان، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والفنان عمرو مصطفى، والفنان هيثم شاكر.

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وظهر عمرو دياب بجانب حمادة إسماعيل لتلقي واجب العزاء معه، ويعد ذلك أول ظهور لعمرو و دينا بعد عودتهما من اليونان، حيث كانا يقضيان عطلتهما الصيفية هناك، بالإضافة إلى إحياء عمرو دياب حفل غنائي كبير في جزيرة “ميكونوس” باليونان، بمشاركة الفنان اليوناني أنطونيوس ريموس.

وكان والد المنتج حمادة إسماعيل قد رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.