أول تعليق لماجي بوغصن بعد خضوعها لجراحة خطيرة لإزالة ورم سرطاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، رسالة خاصة لجمهورها في أول تسجيل صوتي لها بعد خضوعها لجراحة لاستئصال ورم من الرأس.

ووجهت ماجي، رسالة صوتية لجمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، قالت فيها: “أنا حابه اشكركم كتير من قلبي على كل دعوة وعلى كل شيء تمنيته لي كتير حابه أطمنكم إني بألف خير بفضل الله قطعت المرحلة الصعبة بإذن الله أنا كتير منيحة بدي أتمنلكم من قلبي كل الصحة وكل شيء حلو تتمنوه الحمد لله قطعت مرحلة صعبة وقريبا راح أكون معاكم مثل الأول وأحسن.

Advertisements

وكانت ماجي، قد خضعت لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم سرطاني من الرأس استمرت لخمس ساعات من الوقت وتكللت بالنجاح.

و قرّر الطبيب المشرف على حالتها إجراء الجراحة بعد متابعة حالتها لحوالي سنة بعدما كانت قد ألغيت العملية سابقاً، ومن المقرر أن تغادر العناية المركزة غدًا الأربعاء، ومن المقرر أن تحتاج لراحة لمدة شهرين.

وكانت ماجي، قد تم نقلها للعناية المركزة بعد خضوعها للجراحة وظلت بها لمدة 24 ساعة بعد الجراحة.

يذكر أن أخر أعمال ماجي بوغصن، مسلسل “بروفا” إلى جانب الممثل المصري أحمد فهمي، ووسام الصباغ، وسميرة بارودي، ونهلا داوود، وريتا حرب، وفيفيان أنطونيوس، وهيام أبوشديد، ومي صايغ، وهو من تأليف يم مشهدي، وإخراج رشا شربتجي.