ديما قندلفت تنضم إلى تيم حسن في “الهيبة ٤”

متابعة بتجـــــــــرد: بدأت صورة “الهيبة 4” تتّضح، بعدما قررت شركة “صبّاح إخوان” الكشف عن بعض التفاصيل التي تتعلّق بالمسلسل الذي سيعرض في رمضان المقبل.

في البداية، كان التصريح بأنّ السيناريست السوري فؤاد حميرة سيقود “الهيبة”، بينما يوقّعه سامر البرقاوي. هكذا، بدأت سلسلة المفاجآت تتوالى، على رأسها إعلان الشركة المنتجة صباح اليوم أن الممثل عادل كرم سيلعب البطولة الى جانب تيم حسن ومنى واصف وأويس مخللاتي وعبده شاهين.

كما لفتت الشركة في بيان وزّعته على الصحافة بأنّ النجمة السورية ديما قندلفت انضمت إلى العمل الدرامي أيضاً.

في هذا السياق، بات مؤكّداً أن الشركة المنتجة كانت تبحث عن ممثلة سورية توكل إليها مهام شخصية ثانوية، لكنها أساسية في أحداث العمل ويجب أن تكون سورية بحكم الأحداث التي ترتبط بها.

Advertisements

وتلفت بعض المصادر إلى أنه في البداية كان إسم النجمة السورية سلافة معمار مطروحاً للمشروع، لكنها إعتذرت فذهب لصالح ديما. هكذا، تلوّن الممثلة السورية حضورها في العمل الذي يشارف حميرة على الانتهاء من كتابته قريباً.

في المقابل، يبدو أن حميرة سيأخذ “الهيبة” إلى مكان آخر غير الأحداث التي عرفتها في المواسم الثلاثة الماضية. فالسيناريست السوري معروف بقلمه الجريء وسبق أن قدّم “غذلان في غابة الذئاب” العام 2006 الذي يعتبر تحفة الدراما السورية التي أخرجتها رشا شربتجي ولعبت بطولتها أمل عرفة وقصي خولي والنجم الراحل خالد تاجا وغيرهم.

على الضفة نفسها، يتردد في الاوساط الفنية بعض أسماء الممثلات اللبنانيات اللواتي سيلتحقن بالعمل، ويتردد أن فاليري ابو شقرا ستعود إلى المسلسل بعدما شاركت في جزئه الثاني. ولكن حتى عودتها لن تكون بطولة بل مجموعة مشاهد فحسب. كما يتردد اسم ستيفاني صليبا لتحل ضيفة على “الهيبة”.