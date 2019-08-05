ميسي يكرر وعده لجماهير برشلونة بحصد لقب دوري أبطال أوروبا

وعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، جماهير البارسا مجددا، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه ليس نادما على وعده بنفس الأمر خلال الموسم الماضي.

وكان ميسي وعد جماهير البارسا قبل بداية الموسم الماضي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه فشل في ذلك وودع البطولة مع الفريق الكتالوني من الدور نصف النهائي، بالخسارة أمام ليفربول بنتيجة 3-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وقال ميسي، في تصريحات قبل مواجهة أرسنال، في بطولة خوان جامبر الودية على ملعب "كامب نو": "لست نادما على ما قلته الموسم الماضي بشأن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وأكررها مجددا وأتمنى تحقيق الألقاب في الموسم الجديد مع برشلونة".

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ويسعى البارسا للتويج بلقب "تشامبيونز ليج" الغائب عن خزائن النادي، منذ عام 2015 حين توج باللقب على حساب يوفنتوس الإيطالي.

وأضاف: "انتهى الموسم الماضي بطريقة سيئة، لكن علينا أن نعطي قيمة للقب الثامن من الدوري الإسباني الذي حصدناه آخر 11 عامًا، ربما لا نعطي قيمة كافية لما قمنا به".

وأتم: "هذا النادي يقاتل دائمًا من أجل كل شيء ولن يختلف هذا العام، نحن نريد تحقيق كل شيء في الموسم الجديد".

ولم ينجح البارسا خلال الموسم الماضي، سوى بالتتويج بلقبي الدوري الإسباني للمرة الـ26 في تاريخه والسوبر الإسباني للمرة الـ13 بالفوز على إشبيلية بنتيجة 2-1.