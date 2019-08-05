نادين ن. نجيم… سفيرة الأناقة والتألّق

لا شك في ان النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، باتت أيضًا واحدة من النجمات العربيات الأكثر شهرة، فإلى جانب اعمالها الدرامية المتتالية التي تطل من خلالها على الجمهور، هي أيضا سفيرة لـ “بولغاري”، وهي واحدة من أهم دور المجوهرات العالمية.

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وكونها سفيرة لهذه الدار العالمية، يلمس متابعو نادين على مواقع التواصل الاجتماعي تعاونها الدائم مع مجوهرات “بولغاري” الراقية، حيث تقوم بتصوير عدد من اللقطات والفيديوهات مع مجموعة المجوهرات تلك، كما أنها تكون عرابة أي افتتاح أو حفل اطلاق مجموعات جديدة من المجوهرات لـ”بولغاري”.

ومؤخرًا انتشرت العديد من الصور والفيديوهات لنادين، اذ قامت بتصوير فيديو دعائي قبل اطلاق مجموعة المجوهرات الجديدة، حيث ارتدت اللون البني وكانت تسريحة شعرها بسيطة ومكياجها ناعم يتلاءم مع أجواء التصوير، فتميزت بالاناقة والروعة خصوصًا مع المجموعة الجديدة التي عرضتها من “بولغري” العالمية على حسابها الرسمي على كافة مواقع التواصل الاجتماعي.

نذكر أن “نجيم” شاركت خلال موسم رمضان 2019 في بطولة مسلسل “خمسة ونص”، الى جانب كل من قصي ‏خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، وغيرهم، كتابة إيمان سعيد وإخراج فيليب أسمر. وإنتاج شركة الصبّاح للاعلام.