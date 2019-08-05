مى نور الشريف تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

القاهرة - لايف ستايل
نشرت مى نور الشريف ابنة الفنان الراحل نور الشريف عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة لها.
وظهرت مي نور الشريف بفستان اسود و اعتمدت تسريحة الشعر و المكياج الهادئ.
و تفاعل عدد كبير من متابعى مى نور الشريف معلقين :
جميلة ما شاء الله
طول عمرك قمر
ست البنات
وأعربت الفنانة مي نور الشريف فى اخر تصريحاتها عن غضبها الشديد من نسب محادثة على حساب مزيف إليها تتضمن إساءة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي.
مؤكدة ان المحادثة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام ليست من حسابها الرسمي.
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