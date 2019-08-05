رسائل رومانسية بين تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل بعد طرح برومو الفلوس

هنأت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجها الفنان تامر حسني، بعد طرح برومو فيلمه الجديد الفلوس، الذي حقق ملايين المشاهدات بعد ساعات من طرحه.

ونشرت بسمة بوسيل عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لـ برومو فيلم الفلوس وعلقت قائلة "مبروك يا حبيب قلبي يا رب يوفقك ويكرمك على طول، إن شاء الله يكسر الدنيا على طول فخورة بيك، مبروك".

ورد عليها تامر حسني نجم الجيل قائلا: "شكرًا يا حبيبة قلبي، يا رب يا رب يكرمني في الفيلم دا، إنتي عارفة أنا تعبت فيه قد إيه؟".

وكانت أنباء ترددت حول خروج فيلم الفلوس لـ تامر حسني من موسم عيد الأضحي 2019.

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فيلم الفلوس يشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوي ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق

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