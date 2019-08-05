شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض "مترو" على مسرح أوبرا ملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج عادل حسان مدير فرقة الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح ، أن مسرح أوبرا ملك برمسيس يستعد حالياً لتقديم العرض المسرحى "مترو" من جديد إنتاج الفرقة، بداية من اليوم الإثنين وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء يوميا.

بداية من اليوم الاثنين تعرض فرقة الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح عرض " مترو " علي مسرح " أوبرا ملك " برمسيس وذلك يوميا في الساعة السابعة مساء

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة الشباب

"مترو" يتناول الأفكار السلبية التى تسجن طاقات الإنسان بداخله، فتقوم بعزله عن الواقع الخارجى، فيحث العرض الشباب على البحث عن إمكانياتهم و طاقاتهم، و النظر بإيحابية لمستقبلهم، وكسر القوالب النمطية التى تحد من تطويرهم، وذلك من خلال " يحيى" الذى توقعه الصدفة فى محطة مترو مجهولة، وينقطع اتصاله بالعالم الخارجى تماما، ولا سبيل أمامه إلا انتظار المترو القادم، وتتوالى الأحداث.

"مترو" من تأليف محمد فضل، بطولة أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابى، أحمد عمار، سلمى عصام، مصطفى رضا، أشعار ضياء الرحمن، إعداد موسيقي محمد خالد، تدريب صوت مصطفى سامى، تصميم استعراضات حمدإبراهيم، ديكورأحمد مورو، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس شاهندا أحمد، العرض فكرة و إخراج عادل رأفت.

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