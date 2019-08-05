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في 6 صور..بريانكا شوبرا تلفت الأنظار بالمايوه في ميامي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين النجمة العالمية بريانكا شوبرا وهي ترتدي المايوه وتستمتع بالمياة الدافئة في أحد حمامات السباحة بميامي.

 

واستطاعت النجمة الهندية أن تؤكد على أنها لا تزال تحتفظ بلقب الملكة بجمالها الذي لفت إليها عدسات المصورين ممن رصدوها أثناء تواجدها علي حمام السباحة.

 

تعيش الهندية بريانكا شوبرا هذه الأيام حالة من الانسجام والاسترخاء ، حيث نشرت بعض الصور التى توضع مدى سعادتهما بهذه الرحلة 

بريانكا يتابعها ما يزيد عن 43 مليونا على انستجرام من كل دول العالم، ودائما ما يثير ظهورها مع زوجها ضجة وتتمكن من أن تصبح حديث الصحافة وكل مواقع التواصل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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