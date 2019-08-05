شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الكلمات..نجوم الفن ينعون ضحايا حادث معهد الأورام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى نجوم الفن، ضحايا حادث حريق معهد الأورام، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتصبح وسائل التواصل ساحة عزاء لهم، معبرين عن حزنهم وأسفهم لما أسفر عنه الحادث من وفيات وإصابات، ونرصد لكم خلال هذا التقرير أبرز النجوم الذي نعوا ضحايا الحادث.

نعى النجم أحمد السقا، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، شهداء الحادث، قائلا: "الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام، ويشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء"، وعبر الفنان طارق لطفى على تويتر: "خالص عزائي وحزني على ضحايا حادث معهد الأورام، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم، ويشفي المصابين ويحفظ مصر من كل شر، اللهم آمين".

وكتب النجم محمد رمضان على تويتر قائلاً: "رحمة الله على الأبرياء ضحايا حادث معهد الأورام، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم فسيح جناتك، واشفي مرضى الحادث الأليم"، كما علق الفنان محمود العسيلي، عبر صفحته بتويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله، الله يرحم أهالينا في حادث معهد الأورام ويغفر لهم ويصبر أهاليهم، إنا لله وإنا إليه راجعون".





ونعى النجم محمد هنيدى ضحايا الحادث ، وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "البقاء لله في أهالينا في حادث معهد الأورام وربنا يصبر اهاليهم يارب".

وعلقت روجينا على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" عن ضحايا ومصابى حادث معهد الأورام من خلال بعض الكلمات المؤثرة، وغردت قائلة: "ان لله وان اليه راجعون اللهم اشفي المصابين فى حادث المعهد القومى للاورام لاحول ولا قوة الا بالله اللهم ارحمهم واغفر لهم".





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ولم ينسى الفنان تامر حسني تقديم الواجب تجاه مصابي حادث معهد الأورام، حيث نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بعض الكلمات قائلاً: "نتقدم بأحر التعازى لأسر المتوفين فى حادث المنيل ونسال الله ان يشفى جميع المصابين".





بينما علقت المطربة اللبنانية إليسا، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "كتير مؤسف الحادث اللي صار بمصر قرب معهد الأورام، حرام المشاهد اللي عم نشوفها عن هالحادث الله يرحم اللي سقطوا".





كذلك علق الفنان عمرو عبدالجليل، على انستجرام: "رحم الله ضحايا حادث معهد الأورام، وربنا يصبر أهاليهم، وشفى الله جميع المصابين"، بينما كتبت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام: "ألف رحمة ونور، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل في الساعات الأولى من صباح اليوم انفجارًا شديدًا أدى لأضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله كما أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين.