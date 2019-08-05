شكرا لقرائتكم خبر عن "مصري وأفتخر"من لوس انجلوس..محمد رمضان ووالدة رامى مالك ودرة بمنزل القنصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن تسلم جائزة إحدى المجلات العالمية، عبرالنجم محمد رمضان عن وطنيته، عندما كشف عن صورة عبر حسابه الشخصى على "انستجرام" جمعته مع والدة النجم العالمى رامى مالك والنجمة التونسية درة، وكتب معلقا: "مصرى وأفتخر"، حيث أقامت السفيرة لمياء مخيمرعشاء فى منزلها احتفالا بأبناء مصر .





وعلق رمضان نصاً قائلا: تشرفت بمعرفة السيدة المصرية الجميلة والدة النجم المصري العالمي رامي مالك في منزل سيادة السفيرة العاشقة لتراب مصر لمياء مخيمر قنصل مصر العام في لوس أنجلوس وتشرفت أيضاً بلقاء الجالية المصرية الناجحة في جميع المجالات، مصري وأفتخر، وكرم الفنان محمد رمضان، من مجلة "إنيجما العالمية"، والذي أقيم مساء الخميس الماضي، كما ظهر من خلال الفيديوهات، وهو يلتقط صورا تذكارية مع جمهوره على السجادة الحمراء، والرقص معهم على أغنية “بابا”.

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يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح مؤخرا كليب بعنوان "إنساي"، وشاركه في الغناء الفنان المغربي سعد لمجرد، والأغنية كلمات وألحان سعد لمجرد، والكليب من إخراج حسام الحسيني.







