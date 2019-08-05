شكرا لقرائتكم خبر عن "شارى بالغالى".. هشام عباس يبدأ طرح ألبومه الجديد بفيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب هشام عباس فيديو كليب جديد باسم "شارى بالغالى" وذلك عبر القناة الرسمية لشركة مزيكا على موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتي الأغنية ضمن أغاني ألبوم هشام عباس الجديد الذى يحمل اسم "عامل ضجة" وقرر هشام عباس طرح أكثر من أغنية من الألبوم سينجل.

جدير بالذكر أن عودة هشام عباس من خلال ألبومه الجديد تأتي بعد غياب وصل أكثر من 10 سنوات منذ آخر ألبوماته الغنائية الذى طرح عام 2007 وحمل اسم "يا حبيبى تعالى جنبى".

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