شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. هكذا احتفلت سلاف فواخرجى بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي بعيد ميلادها بأحد المطاعم الكبرى فى دمشق حيث فاجأها زوجها الفنان وائل رمضان بمشاركة ابنهما الأكبر بهذه الاحتفالية التى دعا إليها العديد من الفنانين السوريين والعرب إضافة إلى العائلة والأصدقاء المقربين".

ونشرت فواخرجي الفيديو في حسابها على موقع "فيسبوك"، معلقةً: "شكرا لكل الغوالي اللي شرفوني عالحفلة المفاجئة والسريعة خلال كم ساعة وبآخر لحظة حتى يفرحوني ، بعد ماغاب الفرح مني..وشكرا من قلبي على محبتكم وعلى الورد والهدايا الحلوين، لانها منكم ..جيتكم زادت من قيمة هاليوم عندي".

وتابعت: "شكرا لكل اللي فاجأوني بورودهم وهداياهم من برات سوريا وكانوا حاضرين بمحبتهم الكبيرة..وبعتذر من الغوالي ع قلبي والقراب كتير كتير اللي مالحقت اعزمهم لاني انا كمان كنت شبه متفاجئة ويادوب لحقت ظبطت حالي قبل الحفلة بشوي..حقكم على راسي".



سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها



سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها



سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها



سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها



سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها



سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها



سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها



سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها



سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها



سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها



سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها سلاف فواخرجى تحتفل بعيد ميلادها



سلاف فواخرجى فى حفل عيد ميلادها سلاف فواخرجى فى حفل عيد ميلادها



سلاف فواخرجى فى حفل عيد ميلادها سلاف فواخرجى فى حفل عيد ميلادها



سلاف فواخرجى فى حفل عيد ميلادها سلاف فواخرجى فى حفل عيد ميلادها

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