عمرو دياب ينعى ضحايا انفجار حادث معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص المطرب عمرو دياب، على تقديم خالص التعازي لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وعلق الهضبة: "خالص عزائي لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام وتمنياتي بالشفاء للمصابين"

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل في الساعات الأولى من صباح اليوم انفجارًا شديدًا أدى لأضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله كما أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين.