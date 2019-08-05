ندى بسيوني تحيي ذكرى والدتها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أحيت الفنانة ندى بسيوني، ذكرى رحيل والدتها، بكلمات مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وكتبت: "لم ولن أنساكي يوما أمي الغالية، لازالت رائحة قهوتك الصباحية تفوح كل يوم وصوتك في أذناي تناديني يرن، ولا زالت ذكراكي، سنين تمر وأنت كما أنتِ تملئ قلبي ودنياي وأغلى ما في دنياي رحمك الله يا أمي". يشار أن ندى بسيوني نفت مؤخرا شائعة زواجها من الكابتن أيمن يونس نجم الزمالك السابق.

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