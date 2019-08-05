للعام الثاني على التوالي EAVE تعلن فتح باب التقدم لورشة تطوير السيناريو بالقاهرة السينمائي‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

للعام الثاني على التوالي، تقوم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بتنظيم أيام القاهرة لصناعة السينما (21- 26 نوفمبر) بالشراكة مع EAVE ON DEMAND ورشة تطوير السيناريو السينمائي، وتستهدف الورشة 6 فرق من المؤلفين والمنتجين العرب، مع فتح باب التقديم حتى 5 سبتمبر.

الورشة التي تستمر 4 أيام، تهدف لتغطية كل جوانب مرحلة تطوير مشروعات الأفلام الروائية الطويلة، وتتضمن استراتيجيات تطوير السيناريو، ودور المنتج، والتسويق والمبيعات الدولية، والميزانية والتخطيط المالي بجانب مهارات عرض الأفلام على الخبراء.

وأعلنت إدارة المهرجان أن كل المشروعات يجب أن يكون لها مؤلف ومنتج، وتُقدم البيانات بالإنجليزية والعربية، من خلال استمارة إلكترونية، ويمكن الاطلاع على كل التفاصيل عن ورشة EAVE للتطوير ومتطلبات التقديم من خلال موقع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

https://www.ciff.org.eg/eave-script-development-lab/

وتجمع ورشة EAVE للتطوير بين الخبرة الطويلة لمؤسسة EAVE في مجال التدريب الدولي، وبين قدرتها على خلق فرص التواصل مع المحترفين في صناعة الأفلام بالعالم العربي، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات الخاصة بكل متدرب.

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وتضم قائمة خبراء EAVE هذا العام المنتجة دايانا إلباوم، منتجة أفلام (Frankie للمخرج إيرا ساكس - مسابقة كان 2019، Elle للمخرج بول فيرهوفن- مسابقة كان 2016، A Screaming Man للمخرج محمد الصالح هارون- مسابقة كان 2010 والفائز بجائزة لجنة الحكام)، وجابور جرينر، رئيس امتلاك الحقوق في شركة Films Boutique وشارك في إنتاج فيلم MACONDO للمخرجة سودابة مرتضى الذي ترشح لجائزة في مسابقة مهرجان برلين، والفيلم الحائز على جائزة تيدي وفيبرستشي THE WAY HE LOOKS للمخرج دانيل ريبيرو والفيلم الحائز على جائزة الجمهور في مهرجان صانداس وبرلين DIFRET والذي كانت أنجيلينا جولي المنتج المنفذ له. ومستشارة السيناريو الشهيرة كلير داونز (فيلم United States of Love الفائز بجائزة أفضل سيناريو في برلين 2016، وThe Happiest Day in the Life of Olli Maki الفائز في قسم نظرة ما بمهرجان كان 2016، و The Accused الذي شارك في فينيسيا وتورونتو 2018).

وتتكون الورشة من محاضرات للخبراء (مفتوحة لكل الضيوف والوفود المسجلين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي)، وجلسات عمل جماعي بجانب اجتماعات فردية للفرق الستة المختارة من مؤلفين ومنتجين مع مشروعاتهم في مرحلة التطوير.

EAVE واحدة من المؤسسات المتخصصة والرائدة في مجال التدريب وتطوير المشروعات لمنتجي المواد السمعية البصرية، وهي تعمل مع شبكة ضخمة من الشركاء من جميع أنحاء العالم، وتقدم برامجها التدريبية لمنتجين وصناع سينما من أوروبا وروسيا وأمريكا الجنوبية والعالم العربي وآسيا وإفريقيا.

أما أيام القاهرة لصناعة السينما، هي منصة تم إطلاقها خلال الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالشراكة مع مركز السينما العربية.

وتقدم أيام القاهرة لصناعة السينما للمشاركين فيها فرصا مهمة للنقاشات والتشبيك والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية. وتقام منصة أيام القاهرة لصناعة السينما في الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر 2019.