خاص| طلعت زكريا يرد على شائعة وفاته: "الحمد الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نفى الفنان طلعت زكريا، شائعة وفاته أو تعرضه لأزمة صحية، وهي الشائعة التي تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس.

وقال الفنان الكبير في تصريحات لمصراوي: "أنا كويس الحمد الله، وبخير وصحتي كويسة الحمد الله".

ووجه حديثه لمروجي الشائعة: "الأخبار دي عيب، لأنها بتأذينا وتثير قلق الجمهور وقلق أصدقائنا".

وكشف "زكريا" أنه يستعد لعمل سينمائي جديد حيث يفاضل بين أكثر من عمل سينمائي يقوم بقرآتهم خلال الوقت الحالي، وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبا.

يذكر أن آخر أعمال الفنان طلعت زكريا السينمائية فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، وشاركه البطولة دينا، ريم البارودي، أمينة، بيومي فؤاد، نرمين ماهر.