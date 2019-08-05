أحلام تواصل دعمها لفجر السعيد: "أنا أنتظرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

واصلت الفنانة الإماراتية أحلام، دعمها لصديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي تعرضت لوعكة صحية مؤخرا، استلزمت سفرها لتلقي العلاج بفرنسا.

ونشرت أحلام صور لـ"فجر" عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، وعلقت: "هذه المرأة القوية الجبارة المحنكهة اعلامياً وسياسياً، وكاتبة ترفع لها القبعات التي كل ما أشاهدها تتعافى أمام عيني ولو ببطىء أشعر بالفخر إني عرفتها في يوم من الأيام".

وتابعت: "اأشعر بالفخر بأنها صديقتي الصدوقة وتوأمي، أشعر بالفخر بأنها يومياً تهزم ما تشعر به من آلام وبإذن واحد أحد أوعدها وأعدكم بأنها ستعود ولو طوّلت الغيبة أنا أنتظرك".

يذكر أن الحالة الصحية لفجر السعيد استقرت مؤخرًا، بعدما تعرضت خلال الأيام الماضية لتسريب بعد العملية الجراحية التي أجرتها، مما أدى لدخولها في حالة حرجة.