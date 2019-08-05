نجوم الفن ينعون شهداء حادث معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى عدد من نجوم الفن، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شهداء حادث معهد الأورام، بعد الانفجار الذي وقع أمام المعهد.

وعلقت الفنانة سمية الخشاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "ببالغ الحزن والأسى نقدم خالص التعازي والمواساة لأهالي ضحايا حادث معهد الأورام، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين بإذن الله يا رب".

وكتب الفنان كريم عفيفي، عبر صفحته الرسمية بإنستجرام: "خالص التعازي لأهالي ضحايا حادث معهد الأورام، وربنا يشفي المصابين يا رب".

وعلقت الفنانة روجينا عبر إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم المتوفين واشفِ المصابين في حادث المعهد القومى للأورام، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحمهم واغفر لهم".

كما علق نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، ونشر صورة لآية قرآنية عبر إنستجرام، وعلق عليها: "معهد الأورام بالقاهرة".

بينما علقت الفنانة ساندي، عبر صفحتها بإنستجرام: "أنعي أهالي ضحايا حادث معهد الأورام، لا حول ولا قوة إلا بالله".

كما نعى الفنان أحمد السقا، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، شهداء الحادث، قائلا: "الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام، ويشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء".

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وعلق الفنان طارق لطفي، عبر حسابه الرسمي بتويتر: "خالص عزائي وحزني على ضحايا انفجار معهد الأورام، ربنا يرحمهم ويصبر أهاليهم، ويشفي المصابين ويحفظ مصر من كل شر، اللهم آمين".

وكتب الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "رحمة الله على الأبرياء ضحايا معهد الأورام، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم فسيح جناتك، واشفي مرضى الحادث الأليم".

كما علق الفنان محمود العسيلي، عبر صفحته بتويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله، الله يرحم أهالينا في حادث معهد الأورام ويغفر لهم ويصبر أهاليهم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

بينما علقت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "كتير مؤسف الحادث اللي صار بمصر قرب معهد الأورام، حرام المشاهد اللي عم نشوفها عن هالحادث الله يرحم اللي سقطوا".

كذلك علق الفنان عمرو عبدالجليل، عبر حسابه بإنستجرام: "رحم الله ضحايا حادث معهد الأورام، وربنا يصبر أهاليهم، وشفى الله جميع المصابين".

وكتبت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام: "ألف رحمة ونور، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل في الساعات الأولى من صباح اليوم انفجارًا شديدًا أدى لأضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله كما أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين.