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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعربت المطربة إليسا عن حزنها من حادث الانفجارالذي وقع أمام معهد الأورام، في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وعلقت على صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "كتير مؤسف الحادث اللي صار بمصر قرب معهد الأورام، حرام المشاهد اللي عم نشوفها عن هالحادث الله يرحم اللي سقطوا".
وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل في الساعات الأولى من صباح اليوم انفجارًا شديدًا أدى لأضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله كما أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تعلق على حادث معهد الأورام : "حرام المشاهد اللي عم نشوفها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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