عمرو عبدالجليل ينعى ضحايا انفجار حادث معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان عمرو عبدالجليل، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، على تقديم التعازي لأسر ضحايا انفجار معهد الأورام، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب "عبدالجليل": "رحم الله ضحايا حادث معهد الأورام، وربنا يصبر أهاليهم، وشفى الله جميع المصابين".

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل في الساعات الأولى من صباح اليوم انفجارًا شديدًا أدى لأضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله كما أسفر عن وفاة 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين.