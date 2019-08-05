تراند اليوم : ريم البارودي تصدم الجميع بشكلها بعد إجرائها عملية تجميل...



كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي عن خضوعها لحقن الكولاجين في الوجه مؤخرًا ولم تتردد في الكشف عن صورها بعد الخضوع لهذه العملية التجميلية التي قام بها طبيب مصري شهير، والتي صدمت الجمهور.

وبعد نشر صورها هاجمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبروا ان عملية التجميل قامت بتشويه وجهها وتغيير ملامحها للأسوأ.

وكانت الفنانة ريم البارودي تمكنت من تحقيق نجاح كبير خلال الأيام الماضية من خلال مسرحية "جوازة مرتاحة"، والتي يشاركها بطولتها الفنان أحمد صفوت، حيث نجحت المسرحية في تحقيق إقبال كبير دفع صناعها لزيادة أيام العرض المتفق عليها.

مسرحية "جوازة مرتاحة" من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

من ناحية أخرى، تتواجد ريم البارودي بالدراما من خلال مسلسل "قيد عائلي"، والذي يضم نخبة كبيرة من النجوم.

ويشارك في بطولة هذا العمل نخبة كبيرة من النجوم، منهم عزت العلايلي وميرفت أمين وبوسي ومنة فضالي وأحمد زاهر.







