نعى الفنان عمرو عبدالجليل ضحايا حادث انفجار معهد الأورام بالمنيل، الذي وقع مساء الأمس، وتوجه بخالص التعازي لأسرهم، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتب عبدالجليل عبر حسابه: "رحم الله ضحايا حادث معهد الأورام وربنا يصبر اهاليهم وشفى الله جميع المصابين"، وأسفر الانفجار عن وفاة 19 شخصا وإصابة 30 آخرون تم نقلهم إلي مستشفيات معهد ناصر،

المنيرة، والقصر العيني.



جدير بالذكر أن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أعلن ارتفاع أعداد مصابي حادث معهد الأورام إلي19 حالة وفاة، و 30 مصابًا، بالإضافة إلي وجود كيس أشلاء، ووجود حالات حروق بدرجات مختلفة، ومصابين بجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عمرو عبد الجليل ينعى أسر ضحايا حادث المنيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.