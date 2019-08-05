تعرف على تفاصيل عروض المهرجان القومي للمسرح المصريفي دورته الـ 12

طرحت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري عن دورته الـ"12"، والذي من المقرر أن يقام في الفترة من 17 أغسطس الجاري، حتى 30 أغسطس من الشهر الجاري، جدول

عروض المهرجان بأماكن المسارح، وذلك حتى يتمكن الجمهور من معرفة تفاصيل العرض الذي يحرصون على مشاهدته.

ويشار إلى أنه جاء نص بيان إدارة المهرجان القومي كالآتي: "تعلن إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، أنه قد تم إصدار الجدول النهائي لمواعيد وأماكن العروض المشاركة في المسابقات الثلاثة بالمهرجان، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات تحقيقاً لطلبات واحتياجات بعض الفرق".