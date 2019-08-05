شاهد.. ماجد المصري ينعى ضحايا حادث معهد الأورام

نعى الفنان ماجد المصري، بمزيد من الحزن والأسى ضحايا حادث انفجار معهد الأورام بالمنيل، الذي وقع مساء يوم الأحد، وأسفر عن وفاة 19 شخصًا، وإصابة 30 آخرون تم نقلهم إلى مستشفيات معهد ناصر،

المنيرة، و القصر العيني.كتب المصري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "لا حول ولاقوة إلا بالله.. اللهم ارحم كل متوفى واشف كل مصاب في حادث المعهد القومي للأورام".جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت أحوال المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتحدثت مع أهالي مصابي انفجار المنيل لطمأنتهم، وقدمت التعازي لأسر المتوفين، كما وجهت فريقًا من الطب النفسي لتقديم الدعم النفسي لهم.