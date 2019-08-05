الخميس.. يوم ثقافي هندي بمكتبة مصر العامة

تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء بالتعاون مع مركز مولانا ازاد، يوم ثقافى هندى بعنوان "يوم الهند"، وذلك فى الثالثة عصر الخميس الموافق ٨ أغسطس.
ومن المقرر أن يتضمن اليوم عدة فعاليات، وتبدأ بلقاء مع مدير مركز مولانا ازاد بعنوان (الهند ومصر ..حضارة وتراث)، يليه عرض فيلموثائقى بعنوان "روح الهند" ثم فيلم قصير عن حياة غاندى، كما يشمل اليوم الثقافى معرض عن دولة الهند ويختتم بعرض لأشهر الرقصات الهندية، تقدمه فرقة هندية على المسرح المكشوف بالمكتبة.
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