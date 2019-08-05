الليلة.. طرح "شاري بالغالي" لهشام عباس ضمن ألبوم "عامل ضجة"

يعود المطرب هشام عباس من جديد إلى التعاون مع المنتج الكبير محسن جابر وشركتى "مزيكا وعالم الفن" بعد فترة غياب، وذلك من خلال ألبومه الغنائي الجديد "عامل ضجة"، الذى سيطرح فى الأسواق قريبًا.

من المقرر أن يضم الألبوم مجموعة متنوعة من الألوان والأشكال الغنائية المختلفة، والمفاجأة اليوم من "مزيكا وعالم الفن"، هى طرح أغنية

"شارى بالغالى"، إحدى أغنيات الألبوم الجديد، على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والإعلامي، نظرًا لتألق هشام عباس في أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها، وفكرتها.

يذكر أن أغنية "شارى بالغالى"، كلمات

حسن عطية، ألحان أحمد زعيم، توزيع توما، ومن ناحية أخرى يعقد المطرب هشام عباس حاليًا جلسات عمل مع مسئولي شركتى "مزيكا وعالم الفن"، للاستقرار على الأغاني التي سيتم تصويرها من الألبوم الجديد.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات هشام عباس مع شركة "مزيكا" هو ألبوم "يا حبيبي.. تعالى جنبي"، الذي طُرح في عام 2007، وصور منه أغنية "يا حبيبي"، التي شاركت فيه المغنية التركية صافيا، وقام بإخراجها المخرج محمد بكير.